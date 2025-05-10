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США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.
«Представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», — передает издание.Поставки стали возможны после официального одобрения Вашингтона, так как указанные вооружения производятся на американской территории и требуют экспортного разрешения даже при передаче третьим странам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что любые перемирия без прекращения западных поставок оружия Киеву лишь усилят военный потенциал Украины. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, но Запад игнорирует эту позицию.
Также сообщалось, что российская сторона обещала обдумать предложение о месячном прекращении огня на Украине.
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