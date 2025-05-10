США одобрили передачу Украине более 100 артиллерийских ракет большой дальности

США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.