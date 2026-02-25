Достижения.рф

«Очень болезненно»: на Западе заявили об испуге ВСУ из-за достижений ВС РФ в зоне СВО

CNN: достижения ВС РФ в области БПЛА испугали ВСУ
Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Новые успехи России в развитии беспилотных систем в зоне СВО вызывают серьёзную тревогу у военнослужащих ВСУ. Об этом пишет CNN.



В материале отмечается, что из‑за быстрого прогресса в сфере дронов невозможно расслабиться ни на минуту. Решения, которые помогают Украине против российских сил сегодня, могут оказаться бесполезными уже в ближайшие недели, пишут обозреватели.

По данным СМИ «ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно». Это становится «очень критично и болезненно» для боевиков киевского режима.

Ранее сообщалось, что один из поступков ВСУ в зоне СВО вызвал резонанс и обеспокоенность в Великобритании.

Никита Кротов

