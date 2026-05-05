Один человек погиб и 16 пострадали при ночной атаке БПЛА ВСУ на Чебоксары
В результате ночной атаки ВСУ на Чебоксары погиб один человек, ещё 16 человек получили ранения. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
БПЛА ВСУ влетел в окно квартиры на улице Строителей, после чего начался пожар. Прибывшие медики не смогли спасти жителя дома.
По предварительным сведениям, украинские военные атаковали республику с помощью дронов типа «Лютый». Отмечается, что боевая часть у этого типа беспилотника составляет около 60 кг. В Чебоксарах продолжают работать системы оповещения, общественный транспорт полностью остановил движение.
БПЛА поразили как минимум три жилых дома на улицах Ленкома, Хузангая и Строителей. Власти Чувашии готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
