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Один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Шуваев: женщина погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
Фото: iStock/bbsferrari

За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем телеграм-канале.



Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Противник применял авиацию, артиллерию и крепил взрывные устройства на БПЛА. Благодаря работе расчетов ПВО и других задействованных подразделений 47 беспилотников были успешно сбиты и подавлены.

В результате удара ВСУ по Шебекинскому округу погибла мирная жительница. Глава региона выразил соболезнования семье и близким женщины. В Белгородском и Шебекинском округах ранения получили шесть человек, они продолжают стационарное лечение.

Напомним, всего за ночь средства ПВО перехватили и ликвидировали 178 украинских беспилотников над территорией России.

Лидия Пономарева

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