Один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на российский регион
За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Противник применял авиацию, артиллерию и крепил взрывные устройства на БПЛА. Благодаря работе расчетов ПВО и других задействованных подразделений 47 беспилотников были успешно сбиты и подавлены.
В результате удара ВСУ по Шебекинскому округу погибла мирная жительница. Глава региона выразил соболезнования семье и близким женщины. В Белгородском и Шебекинском округах ранения получили шесть человек, они продолжают стационарное лечение.
Напомним, всего за ночь средства ПВО перехватили и ликвидировали 178 украинских беспилотников над территорией России.
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