Серия мощных взрывов прогремела над Таганрогом
В Таганроге сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
В беседе с изданием жители рассказали, что ночью раздалось около 20 взрывов. Кроме того, в городе прогремела сирена воздушной тревоги.
В некоторых домах, по словам очевидцев, тряслись стекла, у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Вместе с тем в одном из районов Таганрога после падения обломков сбитого беспилотника наблюдается возгорание.
Сведения о пострадавших не поступали. Официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.
Ранее беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на Краснодарский край. Один из прилетов по жилому дому попал на видео.
