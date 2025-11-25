Достижения.рф

Серия мощных взрывов прогремела над Таганрогом

Фото: istockphoto / irontrybex

В Таганроге сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.



В беседе с изданием жители рассказали, что ночью раздалось около 20 взрывов. Кроме того, в городе прогремела сирена воздушной тревоги.

В некоторых домах, по словам очевидцев, тряслись стекла, у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Вместе с тем в одном из районов Таганрога после падения обломков сбитого беспилотника наблюдается возгорание.

Сведения о пострадавших не поступали. Официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на Краснодарский край. Один из прилетов по жилому дому попал на видео.

Александр Огарёв

