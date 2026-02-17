Достижения.рф

Женщина погибла во дворе своего дома при обстреле ВСУ

Балицкий: женщина погибла при обстреле ВСУ в Запорожской области
Фото: iStock/blinow61

В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.



По его словам, трагедия произошла в селе Водяное Каменско-Днепровского района. В тот момент 40-летняя женщина находилась во дворе собственного дома, когда вражеский снаряд оборвал ее жизнь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также заверил, что им окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. Ребенку посекло ноги осколками, сейчас он находится в больнице.

Лидия Пономарева

