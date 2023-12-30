Один из украинских снарядов угодил в здание БГТУ

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Во время обстрела ВСУ одна из ракет попала в здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). К счастью, в это время студентов на занятиях не было.
Во время ударов по центру Белгорода пострадали 40 человек. На данный момент известно о пяти погибших, в том числе двух детях. Жертв обстрела может оказаться больше, информация по ним пока ещё в стадии уточнения.
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Александр Бойцов