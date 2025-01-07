Стали известны последние события в Белгородской области

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Боевики ВСУ за сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 95 снарядов, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что противник использовал дроны, один человек пострадал, однако обошлось без госпитализации.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников», — добавил Гладков.
Перед этим стало известно, какие планы ВСУ на курском направлении были сорваны.
Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. По мнению экспертов, боевики таким образом компенсируют свои фронтовые потери.
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