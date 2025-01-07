Политолог ответил, поддержит ли Украину новый премьер-министр Канады

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Кандидат в новые премьеры Канады Пьер Пуальевр, который может сменить на посту Джастина Трюдо, способен сократить поддержку Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что политики уделяют внимание киевскому режиму, поскольку в их стране большая украинская диаспора.
Стоит подчеркнуть истощение канадских военных арсеналов и негативную ситуацию в экономике, поэтому Украина, считает Дудаков, вряд ли может рассчитывать на огромную помощь.
Трюдо заявил о намерении уйти в отставку 6 января. Перед этим сообщалось, кем Трюдо был для США.
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«Однажды он голосовал против соглашения о свободной торговле с Украиной, поэтому нельзя сказать, что он занимает максимально проукраинскую позицию. Но, учитывая работу с электоратом, с украинской диаспорой, какие-то вещи он им будет обещать», — пояснил Дудаков.
Стоит подчеркнуть истощение канадских военных арсеналов и негативную ситуацию в экономике, поэтому Украина, считает Дудаков, вряд ли может рассчитывать на огромную помощь.
Трюдо заявил о намерении уйти в отставку 6 января. Перед этим сообщалось, кем Трюдо был для США.
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Никита Кротов