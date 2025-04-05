Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ

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Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов, отметив, что пострадавших нет. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.
Жители Саранска сообщили о 6–8 БПЛА в небе и примерно 10 взрывах, прозвучавших с 2:20 ночи.
В результате атаки на территории завода «Оптиволоконные системы» возник пожар, пишет Baza. Это предприятие является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Киев передает недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.
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В результате атаки на территории завода «Оптиволоконные системы» возник пожар, пишет Baza. Это предприятие является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Киев передает недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.
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Мария Моисеева