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Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ

Baza: БПЛА ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов, отметив, что пострадавших нет. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.
Жители Саранска сообщили о 6–8 БПЛА в небе и примерно 10 взрывах, прозвучавших с 2:20 ночи.

В результате атаки на территории завода «Оптиволоконные системы» возник пожар, пишет Baza. Это предприятие является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.



Ранее сообщалось, что Киев передает недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.

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Украину обвинили в распространении фейковой информации об ударе по Кривому Рогу
«Война с фейками»: Украина пишет дезинформацию о деталях удара по Кривому Рогу
05 апреля 2025, 03:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина распространяет недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу, заявил Telegram-канал «Война с фейками». Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.
Украинские и западные СМИ указали в своих публикациях якобы конкретный ресторан, по которому «пришлась атака» со стороны РФ.

«ВС РФ не воюет с мирными жителями, в отличие от ВСУ. (...) ВСУ не могут остановить натиск ВС РФ и пытаются совершать провокации», — отмечает Telegram-канал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атака по ресторану с ВСУ была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. На Украине же пишут, что по объекту попала баллистическая ракета «Искандер» с кассетной боевой частью.

Уточняется, что фугасная боевая часть «Искандера» (вес более 500 кг) должна была бы оставить крупную воронку, а кассетные боеприпасы — широкую зону поражения.

Однако на ряде фотографий очевидцев можно увидеть, что «пострадавший» от атаки РФ объект и территория рядом с ним нетронуты. Никаких повреждений на соседней детской площадке тоже нет — доказательство, что целью ВС РФ было иное место.

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ВСУ устроили дронами одну из самых массированных атак на Донецк за последнее время
SHOT: БПЛА ВСУ массированно атакуют Донецк, слышны десятки врывов
05 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Донецке произошла одна из самых масштабных атак дронов ВСУ за последние месяцы. Жители сообщают о десятках взрывов и непрерывной работе систем ПВО над городом. По данным издания SHOT, несколько воздушных целей уничтожены возле стадиона «Донбасс Арена» и в центре Донецка, а также над Макеевкой и Горловкой.
Атака началась около часа ночи и продолжается до сих пор, по словам очевидцев. Местные жители делятся в соцсетях видео с хлопками ПВО и вспышками в небе. На земле находят обломки сбитых дронов, а в небе периодически слышны взрывы.

Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

4 апреля сообщалось, что в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые также воевали на стороне ВСУ. Атака была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением.

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Макрон собрался возглавить европейскую сторону на переговорах по Украине
Telegraph: Макрон станет ключевым посредником Европы на переговорах по Украине
05 апреля 2025, 01:45

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон может возглавить европейские усилия по организации переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.
По данным издания, Макрон готов возглавить «коалицию желающих», которая займётся «убеждением Москвы» остановить боевые действия.

«Эммануэль Макрон намерен стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным по вопросу мира на Украине. Некоторые члены «коалиции желающих» настаивают на том, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Россией», — передало издание The Telegraph.
В качестве потенциальных участников европейской переговорной группы рассматривались также британский премьер Кир Стармер, однако он, по информации СМИ, не планирует идти на личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что 22 из 47 стран ООН отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой.

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Более 20 стран в ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии
22 страны в СПЧ ООН не поддержали мандат антироссийской комиссии по Украине
05 апреля 2025, 01:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

22 из 47 стран Совета Организации Объединенных Наций (ООН) отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
За продление мандата выступили 25 государств, против — 4, ещё 18 воздержались.

«"Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека», — пишет РИА Новости.
Россия мандат этой комиссии не признает.

Комиссия, созданная 4 марта 2022 года по инициативе западных стран (резолюция 49/1), формально занимается расследованием нарушений прав человека и норм гуманитарного права в контексте украинского конфликта. На деле же она выступает как инструмент антироссийской пропаганды.

4 апреля сообщалось, что ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге. Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

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#страны
#комиссия
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Ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге
МО: ракетный удар ВС РФ по ресторану в Кривом Роге позадил до 85 военных ВСУ
04 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/vadimrysev

В результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.
Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Помимо человеческих потерь противника, также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.

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