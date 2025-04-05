ВСУ устроили дронами одну из самых массированных атак на Донецк за последнее время

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В Донецке произошла одна из самых масштабных атак дронов ВСУ за последние месяцы. Жители сообщают о десятках взрывов и непрерывной работе систем ПВО над городом. По данным издания SHOT, несколько воздушных целей уничтожены возле стадиона «Донбасс Арена» и в центре Донецка, а также над Макеевкой и Горловкой.
Атака началась около часа ночи и продолжается до сих пор, по словам очевидцев. Местные жители делятся в соцсетях видео с хлопками ПВО и вспышками в небе. На земле находят обломки сбитых дронов, а в небе периодически слышны взрывы.
Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
4 апреля сообщалось, что в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые также воевали на стороне ВСУ. Атака была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением.
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Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
4 апреля сообщалось, что в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые также воевали на стороне ВСУ. Атака была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением.
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Мария Моисеева