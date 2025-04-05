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ВСУ устроили дронами одну из самых массированных атак на Донецк за последнее время

SHOT: БПЛА ВСУ массированно атакуют Донецк, слышны десятки врывов
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Донецке произошла одна из самых масштабных атак дронов ВСУ за последние месяцы. Жители сообщают о десятках взрывов и непрерывной работе систем ПВО над городом. По данным издания SHOT, несколько воздушных целей уничтожены возле стадиона «Донбасс Арена» и в центре Донецка, а также над Макеевкой и Горловкой.
Атака началась около часа ночи и продолжается до сих пор, по словам очевидцев. Местные жители делятся в соцсетях видео с хлопками ПВО и вспышками в небе. На земле находят обломки сбитых дронов, а в небе периодически слышны взрывы.

Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

4 апреля сообщалось, что в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые также воевали на стороне ВСУ. Атака была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением.

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Макрон собрался возглавить европейскую сторону на переговорах по Украине
Telegraph: Макрон станет ключевым посредником Европы на переговорах по Украине
05 апреля 2025, 01:45

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон может возглавить европейские усилия по организации переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.
По данным издания, Макрон готов возглавить «коалицию желающих», которая займётся «убеждением Москвы» остановить боевые действия.

«Эммануэль Макрон намерен стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным по вопросу мира на Украине. Некоторые члены «коалиции желающих» настаивают на том, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Россией», — передало издание The Telegraph.
В качестве потенциальных участников европейской переговорной группы рассматривались также британский премьер Кир Стармер, однако он, по информации СМИ, не планирует идти на личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что 22 из 47 стран ООН отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой.

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Более 20 стран в ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии
22 страны в СПЧ ООН не поддержали мандат антироссийской комиссии по Украине
05 апреля 2025, 01:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

22 из 47 стран Совета Организации Объединенных Наций (ООН) отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
За продление мандата выступили 25 государств, против — 4, ещё 18 воздержались.

«"Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека», — пишет РИА Новости.
Россия мандат этой комиссии не признает.

Комиссия, созданная 4 марта 2022 года по инициативе западных стран (резолюция 49/1), формально занимается расследованием нарушений прав человека и норм гуманитарного права в контексте украинского конфликта. На деле же она выступает как инструмент антироссийской пропаганды.

4 апреля сообщалось, что ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге. Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

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Ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге
МО: ракетный удар ВС РФ по ресторану в Кривом Роге позадил до 85 военных ВСУ
04 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/vadimrysev

В результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.
Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Помимо человеческих потерь противника, также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.

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«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО
Милонов никому не рассказывал о ранении на СВО, чтобы этим не пользовался враг
04 апреля 2025, 22:59

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов никому не рассказывал о полученном в зоне спецоперации ранении, чтобы этой информацией не воспользовался противник. Подробности парламентарий раскрыл в разговоре с KP.RU.
«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — прокомментировал Милонов.
Политик был старшим наводчиком, наводил «Рапиру», заправлял в пушку снаряды и поддерживал пехоту. В настоящее время депутатам запрещено находиться в зоне боевых действий на протяжении длительного времени. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Глава Минфина США назвал Зеленского артистом эстрады
Бессент: Зеленский является эстрадным артистом с неидеальными советниками
04 апреля 2025, 22:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками, заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент.
«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — прокомментировал министр.
При этом Бессент считает, что «некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши». О Зеленском не раз высказывались, как об артисте, находящемся на посту президента страны. Президент России Владимир Путин говорил о нем следующее: «Одно дело играть, а другое дело — быть кем-то».

Кроме того, Зеленский известен своими противоречивыми заявлениями о мире и переговорах. Недавно глава киевского режима с разницей в день заявил, что готов к переговорам с Путиным, а затем сделал диаметрально противоположное заявление.

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