Украину обвинили в распространении фейковой информации об ударе по Кривому Рогу

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Украина распространяет недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу, заявил Telegram-канал «Война с фейками». Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.
Украинские и западные СМИ указали в своих публикациях якобы конкретный ресторан, по которому «пришлась атака» со стороны РФ.
Уточняется, что фугасная боевая часть «Искандера» (вес более 500 кг) должна была бы оставить крупную воронку, а кассетные боеприпасы — широкую зону поражения.
Однако на ряде фотографий очевидцев можно увидеть, что «пострадавший» от атаки РФ объект и территория рядом с ним нетронуты. Никаких повреждений на соседней детской площадке тоже нет — доказательство, что целью ВС РФ было иное место.
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«ВС РФ не воюет с мирными жителями, в отличие от ВСУ. (...) ВСУ не могут остановить натиск ВС РФ и пытаются совершать провокации», — отмечает Telegram-канал.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атака по ресторану с ВСУ была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. На Украине же пишут, что по объекту попала баллистическая ракета «Искандер» с кассетной боевой частью.
Уточняется, что фугасная боевая часть «Искандера» (вес более 500 кг) должна была бы оставить крупную воронку, а кассетные боеприпасы — широкую зону поражения.
Однако на ряде фотографий очевидцев можно увидеть, что «пострадавший» от атаки РФ объект и территория рядом с ним нетронуты. Никаких повреждений на соседней детской площадке тоже нет — доказательство, что целью ВС РФ было иное место.
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Мария Моисеева