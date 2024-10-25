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Офицер-подводник с научной степенью Дмитрий Лысенко погиб в зоне СВО

25 октября 2024, 11:56
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

В зоне проведения СВО погиб капитан второго ранга. О его похоронах сообщил в своём Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
Погибший Дмитрий Лысенко – уроженец крымского города. В 2005 году он окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и служил в соединении подводных лодок. Также офицер преподавал и успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив научную степень.

Военный погиб в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении. Развожаев не представил сведений об обстоятельствах гибели Лысенко.



Днём ранее сообщалось, что на теле погибшего в зоне СВО бойца из Татарстана обнаружили письмо, которое ему отправила 14-летняя школьница Арина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Шебекино
Силы ВСУ атаковали Белгородскую область
25 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/ KadnikovValerii

Вооруженные силы Украины атаковали приграничный город Шебекино, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
Беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. В результате прилёта повредился фасад здания и стёкла.

«Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет», – информирует Вячеслав гладков в своём телеграм-канале.
Украинская армия также атаковала село Новая Таволжанка. Пострадали пять частных земельных участков, а труба газоснабжения теперь требует ремонта.

Ночью 25 октября в российских регионах сбили один малоразмерный воздушный шар и семь беспилотников. Три БПЛА устранили над Белгородской областью – в настоящий момент она более всего подвержена атакам со стороны Украины.

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#удар
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Три жительницы Урала на видео из зоны СВО узнали своих пропавших мужей
25 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Diy13

Трое уральских бойцов, попавших на СВО, которые считались пропавшими без вести, нашлись в украинском плену. Жительницы Свердловской области, потерявшие связь с мужьями, опознали их на видео из зоны спецоперации.
Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру». Три российских солдата пропали во время выполнения задания в зоне боевых действий. Позднее на Украине была опубликована видеозапись с военнопленными, которые называют свои имена, воинские части и города, откуда призывались. Среди них оказались солдаты, считавшиеся пропавшими без вести.

Жёны военнослужащих, опознавшие своих супругов, уполномоченной по правам человека в Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки. В пресс-службе омбудсмена пообещали это сделать, однако отметили, что пока неизвестно, когда состоится следующий обмен военнопленными.

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Путин высказался об окружении ВСУ в Курской области
Путин: ВСУ даже не понимают, что они в окружении в Курской области
25 октября 2024, 10:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Боевики ВСУ, которые заблокированы в Курской области российскими силами, даже не понимают, что они в окружении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — отметил глава государства.

Накануне Путин заявлял, что ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. По его словам, часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.

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Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
25 октября 2024, 10:13

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями Вооруженных сил Украины под Курском потеряно. Об этом он сообщил в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия», информирует РИА Новости.
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — сказал Путин.

Ранее президент России сообщил, что около двух тысяч украинских солдат заблокированы российскими войсками в этом регионе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли.

До этого появилась информация, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО
25 октября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/zabelin

Российские силы продвигаются к центру Селидово на Покровском направлении. В Курской области ВС РФ наносят массированные удары по местам дислокации ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области заблокировано 2000 военнослужащих ВСУ, российская армия начала операцию по ликвидации этой группировки, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС. Ожидается, что зачистка курской группировки может завершиться до конца октября. За последний месяц Украина потеряла 26 000 своих солдат на этом направлении.

Министерство обороны России сообщает, что за сутки подразделения группировки «Север» отразили три контратаки противника в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. Интенсивные боестолкновения продолжаются в Суджанском районе у Киреевки.


Купянское направление


На фоне продвижения российских войск к реке Оскол ВКС России уничтожают вражеские переправы, чтобы лишить противника возможности снабжения и манёвра. В районе Купянска проводится разведка местности с целью выявления новых позиций противника, сообщает «Фронтовая птичка». Также активно используются ФАБ-1500 с УМПК.

Фото: istockphoto/Evgeny555

Покровское направление


На Покровском направлении российские силы уверенно продвигаются к центру Селидово, с успехом развиваясь в Новоселидовке. Противник использует сотни дронов в сутки, чтобы остановить наступление ВС РФ.


Донецкое направление


Согласно данным Министерства обороны РФ, подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по ВСУ в районах Семеновки, Дальнего, Звановки, Северска, Веселого Гая, Ильинки, Елизаветовки, Часова Яра и Курахово. За сутки потери противника на этом направлении составили более 785 военнослужащих, а также были уничтожены восемь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 производства США и три 105-миллиметровых орудия М119.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска продолжают улучшать свои тактические позиции на переднем крае. По данным Министерства обороны РФ, формированиям ВСУ был нанесен урон в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка, где противник потерял до 95 человек личного состава и два склада с боеприпасами.

Разведывательные отряды ВС РФ фиксируют скопления сил ВСУ, а расчеты беспилотников наносят огневые удары. За сутки было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ. В целом, за прошедшие сутки потери противника составили до 380 человек, из которых около 290 на Сумском направлении.

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Боец ММА Якубов* отправился на СВО, его уголовное преследование прекращено
25 октября 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Боец ММА Ильяс Якубов*, находившийся в СИЗО, был направлен в зону специальной военной операции (СВО) после того, как его уголовное дело было прекращено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Якубова* забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал собеседник.

Якубов*, который ранее был арестован за оправдание терроризма, добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти или вражды. Это позволило ему подать прошение в Министерство обороны России о направлении на СВО, так как статья о терроризме не давала такой возможности. Отмечается, что Якубов* «горел желанием» участвовать в спецоперации, следствие пошло ему навстречу.

Напомним, что в октябре 2023 года Чертановский суд Москвы отправил Якубова* в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму) с максимальным сроком лишения свободы от 5 до 7 лет.

В августе 2024 года Якубов* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На данный момент он остается в этом перечне.

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#суд
#уголовное бпла
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#рф
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Опубликованы первые панорамные кадры оставляемого ВСУ Селидово
25 октября 2024, 09:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Подразделения ВСУ оставляют город Селидово, который уже почти полностью окружён российскими войсками. Появились первые панорамные кадры населённого пункта, из которого отступает противник.
Соответствующую видеозапись опубликовало РИА Новости. Объективный контроль свидетельствует о том, что части ВСУ спешно покидают жилые кварталы города и его окрестности. Тем не менее, отдельные опорные пункты противника и очаги сопротивления ещё остаются. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут украинскую группировку в Селидово «в клещи». Для этого, по его словам, российские войска перекрыли все пути снабжения города.

Селидово имеет важное стратегическое значение для российской армии. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших населённых пунктов на западе ДНР. Кроме того, части ВС РФ получат возможность наступления в тыл кураховской группировке противника.





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#днр
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#вс рф
#сбу
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Военнопленный ВСУ рассказал о недостаточной подготовке к использованию иностранного оружия
Пленный: солдат ВСУ учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять
25 октября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/anmbph

Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По словам Грачева, обучение проходило в лесу Житомирской области, где военнослужащим лишь продемонстрировали, как взводить гранатомет, но не дали возможности выстрелить. Он добавил, что SMAW стало единственным иностранным оружием, с которым он столкнулся за почти год службы в рядах ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#днр
#сво
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Стало известно о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке
Марочко: военные ВСУ хаотично бегут со своих позиций и обстреливают сослуживцев
25 октября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, после освобождения российскими военными населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве наблюдаются признаки потери управления украинскими войсками.

Он отметил, что по данным средств объективного контроля, зафиксированы случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи.

Марочко пояснил, что координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятно, не осуществлялись, так как несколько раз «кочующие» боевики вступали в перестрелку с другими подразделениями вооруженных формирований Украины в этом районе, а также подвергались дружественному огню.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир путин
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