Офицер-подводник с научной степенью Дмитрий Лысенко погиб в зоне СВО

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В зоне проведения СВО погиб капитан второго ранга. О его похоронах сообщил в своём Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
Погибший Дмитрий Лысенко – уроженец крымского города. В 2005 году он окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и служил в соединении подводных лодок. Также офицер преподавал и успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив научную степень.
Военный погиб в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении. Развожаев не представил сведений об обстоятельствах гибели Лысенко.
Днём ранее сообщалось, что на теле погибшего в зоне СВО бойца из Татарстана обнаружили письмо, которое ему отправила 14-летняя школьница Арина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Военный погиб в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении. Развожаев не представил сведений об обстоятельствах гибели Лысенко.
Днём ранее сообщалось, что на теле погибшего в зоне СВО бойца из Татарстана обнаружили письмо, которое ему отправила 14-летняя школьница Арина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова