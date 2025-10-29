В МИД России заявили, что Европа всё более втягивается в украинский конфликт

29 октября 2025, 20:53

Замглавы МИД России Грушко: Европа всё более втягивается в конфликт на Украине

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вовлечённость европейских государств в ситуацию на Украине растёт. Слова политика передаёт ТАСС.





Грушко прокомментировал сообщение российской Службы внешней разведки о планах Франции направить войска на украинскую территорию.

«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, всё более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал дипломат.

