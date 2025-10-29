В МИД России заявили, что Европа всё более втягивается в украинский конфликт
Замглавы МИД России Грушко: Европа всё более втягивается в конфликт на Украине
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вовлечённость европейских государств в ситуацию на Украине растёт. Слова политика передаёт ТАСС.
Грушко прокомментировал сообщение российской Службы внешней разведки о планах Франции направить войска на украинскую территорию.
«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, всё более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал дипломат.28 октября СВР сообщила, что Генеральный штаб Франции по указанию президента Эммануэля Макрона готовит к развёртыванию на Украине две тысячи военных. Сейчас эти военнослужащие находятся в Польше, где получают вооружение и технику. В ближайшие дни французский контингент планируют перебросить в центральные области Украины.
Ранее стало известно, чем обернётся появление французов в зоне СВО.