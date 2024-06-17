Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться

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Командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» Вооруженных сил Украины заявил, что российские военные окапываются лучше, чем украинские. Об этом пишет РИА Новости.
«Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — сказал командир.
По его словам, армию Украины губит неспособность признавать проблемы и исправлять их.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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