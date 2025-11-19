В Николаеве на юге Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
В Николаеве на юге Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Уточняется, что в «красной зоне» находится Киев. В нее также попали Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.
По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ») на момент 01:19 (мск), Харьков находится под массированной атакой дронов. Прозвучало не менее 20 хлопков — предварительно, в Слободском районе.
Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над Россией
18 ноября сообщалось, что силы ПВО отразили ракетную атаку над территорией Воронежской области. Предварительно, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня с территории Харьковской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.