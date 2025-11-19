19 ноября 2025, 01:16

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В Николаеве на юге Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.





Уточняется, что в «красной зоне» находится Киев. В нее также попали Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.



По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ») на момент 01:19 (мск), Харьков находится под массированной атакой дронов. Прозвучало не менее 20 хлопков — предварительно, в Слободском районе.



