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«Он никогда не скажет правду»: Украинская журналистка раскрыла ложь Зеленского о ВСУ

Журналистка Панченко: Зеленский намеренно занижает потери ВСУ
22 сентября 2024, 11:20

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в ходе спецоперации военных ВСУ. Об этом 22 сентября заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — написала журналистка.

По данным Панченко, глава киевского режима намеренно занижает реальные данные о погибших в боях солдатах, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в ВСУ и скрыть критические потери.


«Для него жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!», — уверена журналистка.

Одновременно ВСУ продолжают сдавать позиции под натиском российских военных. По последним данным Минобороны, Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, где российские солдаты заняли основную часть населенного пункта. Также «Украина.ру» сообщает, ВС РФ закрепились в западной части поселения и за рекой Жеребец и с южной стороны.

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#украина
#солдаты
#всу
#зеленский
Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Полтавской области
22 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/SBWorldphotography

В Полтавской области сообщили о повреждении объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале написал глава местной областной администрации Филипп Пронин.
Он подчеркнул, что в одном из районов области зафиксировано повреждение энергетического объекта. В результате этого ряд потребителей остался без электроснабжения.

Ранее российские военные ударили по военным складам в городе Лубны Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, там находились ракеты с дальним радиусом действия. Именно о таком оружии в настоящее время активно разговаривают на Западе, решая вопрос о снятии ограничений на его использование для ударов по территории России.

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#свет
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«Дайте нам оружие, мы будем биться»: волонтёр рассказал о настрое жителей Курской области
Волонтёр Киосев: люди готовы были до конца защищать свои дома в Курской области
22 сентября 2024, 10:11

Фото: iStock/bruev

Мужчины, проживающие в Курской области, отказывались от эвакуации и выражали готовность самоотверженно защищать свои дома от ворвавшихся в регион украинских военных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев.
Он поделился, что был очень впечатлён боевым настроем местных мужчин. Они готовы были взять оружие и защищать свои дома. Многие, по его словам, задавались вопросом, зачем им уезжать, если нужно встать на защиту родного региона.

Чаще всего жители Курской области переживали из-за оставленного скота. В основном, от эвакуации отказывались пожилые люди, однако волонтёрам удалось убедить их поехать в безопасное место.

Киосев отметил, что вместе со своей командой эвакуировал жителей с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.

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#эвакуация
#волонтёр
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ВСУ сдают позиции в Курской области, ВС РФ готовы взять Макеевку: последние новости СВО
22 сентября 2024, 09:55

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сдают позиции под натиском российской армии. Тем временем Армия России завершает освобождение Макеевки в ЛНР.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 22 сентября приводит редакция «Радио 1».

Силы ПВО уничтожили 15 дронов за ночь

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, сообщили в МО.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.
В Астраханской области отразили атаку беспилотников
В Астраханской области отразили атаку беспилотников

Курская область

Украинские войска попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но их остановили. Видеообращение опубликовал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехово пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения (его - ред.) сожгли. Потом они на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — заявил Алаудинов.
Генерал уточнил, что на суджанском направлении Армия России за вчерашний день суммарно уничтожила три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. Как утверждает Алаудинов, работа велась по выбиванию ВСУ, пытавшихся пробиться на один из опорных пунктов.

Подразделения РФ дальше идут вперед, противник каждый день оставляет свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в ближайшее время может привести к обрушению фронта для украинской армии.
Алаудинов: Пленные украинцы рассказали, что месяц не могли помыться
Алаудинов: Пленные украинцы рассказали, что месяц не могли помыться

Торецкое направление

Российские военные продвигаются в центре Торецка, взяв под контроль здание администрации. ВСУ бегут в северо-западную часть города, однако тут держать оборону будет сложнее, поскольку в этом районе в основном частный сектор, а не многоэтажные дома.

Купянское направление

На Купянском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Армия РФ приближается к Кругляковке, расположенной на берегу Оскола.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС РФ продвигаются западнее от освобожденного Украинска. Российские солдаты взяли под контроль территорию шахты Селидовская и физически перерезали трассу из Селидово на Цукурино. Также ведутся тяжелые бои в Горняке, ВС РФ продавливает сопротивление украинской армии и продвигается в северо-восточной части.
Бывший сотрудник Пентагона раскрыл безумный план Зеленского
Бывший сотрудник Пентагона раскрыл безумный план Зеленского

Артемовское направление

ВС Украины покинули позиции у Андреевки и ушли за канал Северский Донец – Донбасс. Это означает, что ВСУ полностью отброшены за канал на всей линии соприкосновения у Часов Яра, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале.

Сватовское направление

На Сватовском направлении ВС РФ освободили Невское. 21 сентября в интернете появились кадры с флагом России, который установлен над одним из домов в населенном пункте. После зачистки соседней Макеевки (ЛНР), армия РФ выровняла линию фронта в этом районе.

Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, заняв основную часть населенного пункта. По данным «Украина.ру», российские бойцы закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения.

«В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание.
Минобороны пока не комментировало эти сведения.

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Пожарный погиб при детонации украинского беспилотника в ЛНР
22 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/DmyTo

Пожарный погиб при детонации боевой части украинского беспилотника в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что несколько беспилотников упали в Новоайдарском муниципальном округе республики. В результате этого загорелась сухая трава. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Во время тушения боевая часть одного из беспилотников сдетонировала. Несовместимые с жизнью травмы получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов.

Накануне ведомство сообщало о гибели своего сапёра Вячеслава Цоффка во время разминирования территории Курской области.

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#всу
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Алаудинов: Пленные украинцы рассказали, что месяц не могли помыться
22 сентября 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на постоянную нехватку на передовой питания и воды. Например, они на протяжении месяца не могли помыться.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что нехватка еды и воды является общей проблемой для подразделений ВСУ в Курской области. Об этом говорят пленные из разных частей.

По словам Алаудинова, пленные также рассказывают о неважном психологическом состоянии военнослужащих украинских подразделений. Они устали физически и психологически от постоянных боёв, а ротация частей не производится, так как менять их просто некем.

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#сво
#пленные
#всу
#рф
#курская область
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Офицер Каштан рассказал об уничтожении командного пункта ВСУ под Курском
22 сентября 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Российская тактическая авиация уничтожила командный пункт ВСУ неподалёку от границы Курской области. Об этом рассказал командир батальона тактической группы (БТГР) спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.
В разговоре с РИА новости он сообщил, что разведка установила местонахождение командного пункта ВСУ. Координаты цели были переданы командованию авиационной группы. Цель была поражена прямым попаданием ФАБ (фугасной авиабомбы - прим. ред.), уточнил Каштан, добавив, что имеются кадры объективного контроля, заснятые разведывательным беспилотником.

По словам офицера, эта успешная операция российских лётчиков на несколько дней оставила войска на участке противника без тактического управления и координации. Он также уточнил, что в Курской области авиация регулярно применяет ФАБы, нанося точные удары по выявленным целям.

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#всу
#разведка
#курская область
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В Астраханской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Бабушкин: В Астраханской области отразили атаку украинских БПЛА
22 сентября 2024, 08:07

Фото: istock / NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории Астраханской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин в Телеграм-канале.
«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Атака отражена», — написал Бабушкин.
Он добавил, что все службы и средства отработали штатно, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что 6 сёл в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского дрона, который повредил линию электропередачи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#атака
#беспилотник
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Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
Минобороны России: БПЛА «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ
22 сентября 2024, 05:45

Фото: istockphoto/typhoonski

Беспилотные летательные аппараты группировки «Юг» уничтожили укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов», – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что беспилотник пересек линию соприкосновения после запуска квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. Операторы беспилотника начали разведку цели и определили приоритетную для последующего ее уничтожения.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и боевые самолеты. Операторы беспилотников уничтожили мотоциклы, боевые машины пехоты и экипажи западных бронемашин, а также сбили и обездвижили БМП ВСУ с личным составом.

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#разведка
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#курская область
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Бывший сотрудник Пентагона раскрыл безумный план Зеленского
Фриман: Зеленский будет просить Байдена ввести войска НАТО на Украину
22 сентября 2024, 01:54

Владимир Зеленский собирается просить президента США Джо Байдена ввести войска НАТО на Украину, когда прибудет в Нью-Йорк. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, это станет серьезным шагом к прямой войне.
«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории — прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне», — рассказал он.
По словам Фримана, эта просьба Зеленского показала бы в каком отчаянном положении находится он сам в связи с нехваткой военных и вооружения.

Ранее сообщалось, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы — одна из важнейших потребностей Киева. Таким образом он хочет укрепить поддержку Украины.

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