Президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в ходе спецоперации военных ВСУ. Об этом 22 сентября заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — написала журналистка.
По данным Панченко, глава киевского режима намеренно занижает реальные данные о погибших в боях солдатах, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в ВСУ и скрыть критические потери.
«Для него жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!», — уверена журналистка.
Одновременно ВСУ продолжают сдавать позиции под натиском российских военных. По последним данным Минобороны, Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, где российские солдаты заняли основную часть населенного пункта. Также «Украина.ру» сообщает, ВС РФ закрепились в западной части поселения и за рекой Жеребец и с южной стороны.
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Лия Мурадьян