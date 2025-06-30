ООН обвинила Киев в нарушении международного права
ООН: публикация Киевом видео военнопленных противоречит МГП
Широко распространенная на Украине практика обнародования кадров с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву (МГП). Об этом сообщалось в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
УВКПЧ отметило многочисленные инциденты, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих публиковались украинскими властями и в средствах массовой информации. Как подчеркивалось в отчете, МГП защищает военнопленных от «публичного любопытства», то есть публикация изображений военнопленных, записей допросов и иных других личных данных.
«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — заключили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
В докладе УВКПЧ также сообщалось о случаях казни российских военнослужащих, взятых в плен или раненных на поле боя.