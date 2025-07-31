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Опасность атаки БПЛА объявили в Ставропольском крае и Оренбургской области

В регионах России сохраняется опасность атаки БПЛА
Фото: Минобороны РФ

Губернаторы регионов просят граждан быть бдительными и сохранять спокойствие на фоне опасности атаки беспилотников.



Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Оренбургской области, объявил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Солнцев.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности объявлен и на Ставрополье. Губернатор региона Владимир Владимиров оповестил об этом жителей в Telegram-канале:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал Владимиров.

Власти призвали граждан быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями.

Елизавета Теодорович

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