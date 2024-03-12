Оперштаб Курской области ввел дополнительные ограничения для безопасности

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Оперативный штаб Курской области ввел дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, которые касаются публикации в интернете сведений о действиях ВС РФ.
Речь идет о запрете распространения в СМИ и на интернет-ресурсах фотографий и видео с местами обстрелов, попадания снаряда, использовании оружия или систем ПВО и БПЛА, а также о дислокации российских войск, военной инфраструктуре, критически важных объектах.
Решение оперштаба является обязательным для всех жителей, находящихся на территории региона.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была выявлена заранее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак