Оперштаб: в Курской области объявлена ракетная опасность

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Власти Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении telegram-канала.
Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. Если граждане находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВСУ увеличили удары на фоне переговоров делегаций из России и Украины по урегулированию конфликта. В особенности данный факт зафиксирован в ЛНР.
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