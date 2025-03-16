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Оппозиция Румынии обратилась к Путину

Шошоакэ написала письмо Путину с заявлением о давлении НАТО и ЕС на Румынию
Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Письмо с заявлением о давлении блоков НАТО и ЕС на Румынию отправила российскому президенту Владимиру Путину глава оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«…Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — написала Шошоакэ.
Она добавила, что текущее руководство Румынии не представляет волю народа, которому, по ее заявлению, запретили выбрать независимых руководителей. Саму Шошоакэ, по ее словам, дважды не допускали до участия в президентской гонке.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула Шошоакэ.
Она резюмировала, что НАТО и ЕС навязывают Бухаресту участие в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, когда может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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В США раскрыли, когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник США Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе
16 марта 2025, 17:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться уже на следующей неделе. Об этом журналистам CNN заявил американский спецпосланник Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — прокомментировал Уиткофф.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф предоставил на встрече с Путиным в четверг, 13 марта, дополнительные данные по Украине. Путин в свою очередь передал американской стороне информацию, а также сигналы для хозяина Белого дома, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, с каким призывом обратились к Западу на Украине. Подробней в нашем материале.

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#владимир путин
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Зеленский обратился с очередным призывом к Западу
Зеленский заявил, что Киев и страны Запада должны давить на РФ
16 марта 2025, 16:16

Владимир Зеленский

Чтобы добиться прогресса, Украина с западными странами должна давить на Россию, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — сказано в публикации.

Кроме того, глава киевского режима упомянул некие меры, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех».

Также Зеленский добавил, что ВС РФ запустили управляемые авиационные бомбы в количестве 1360 единиц, а также свыше тысячи ударных беспилотников и больше десятка разнотипных ракет.

Накануне в субботу, 15 марта, Зеленский выступал за милитаризацию Европы. Политик отмечал, что европейцам нужны личные арсеналы.

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Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Запорожской области
Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Каменке-Днепровской
16 марта 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Молокозавод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области уничтожили боевики ВСУ. Как уточнили ТАСС в окружной администрации, противник пользовался артиллерией, однако точный тип орудия неизвестен.
«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской. На месте работают экстренные службы», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что в Запорожской области уничтожен один из лидеров запрещенной в России террористической и экстремистской организации.

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#сво
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Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
Bloomberg: Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
16 марта 2025, 14:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Предложенные Россией условия перемирия на Украине могут не принять в Киеве и Брюсселе. Об этом информирует агентство Bloomberg.
На данный момент Вашингтон пока не отреагировал на предложения Москвы. Владимир Зеленский же заявил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от Соединенных Штатов.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Ликвидирован один из главарей «Правого сектора»*
Рогов: главаря «Правого сектора»* во Львове ликвидировали в Запорожской области
16 марта 2025, 14:13

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Одного из лидеров запрещенного в России «Правого сектора»* Михаила Алексеева ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на представителя российской Общественной палаты Владимира Рогова.
«На степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован один из главарей «Правого сектора»* во Львовской области Михаил Алексеев, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор», — прокомментировал собеседник агентства.
Рогов добавил, что у Алексеева был позывной «Рембрандт». По предварительной информации, Алексеева ликвидировали при помощи беспилотника во время атаки, резюмировал Рогов.

Перед этим стало известно о заявлении главы украинского МИДа Андрея Сибиги о Курской области.

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*Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
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