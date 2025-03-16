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Письмо с заявлением о давлении блоков НАТО и ЕС на Румынию отправила российскому президенту Владимиру Путину глава оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«…Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — написала Шошоакэ.Она добавила, что текущее руководство Румынии не представляет волю народа, которому, по ее заявлению, запретили выбрать независимых руководителей. Саму Шошоакэ, по ее словам, дважды не допускали до участия в президентской гонке.
«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула Шошоакэ.Она резюмировала, что НАТО и ЕС навязывают Бухаресту участие в конфликте на Украине.
Ранее сообщалось, когда может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.
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