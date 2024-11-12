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Врачам военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине указали «сверху» признавать всех военнообязанных годными к службе, пишут «Украинские новости», ссылаясь на нардепа Верховной рады Анну Скороход.
«Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста», — сказала депутат.Перед этим стало известно, что Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно годный». Теперь призывники этой категории должны снова пройти ВВК до 4 февраля грядущего года.
Ранее в Харьковской области сообщали, что Киев планирует призвать в ряды ВСУ миллион восточных украинцев до конца 2024 года.
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