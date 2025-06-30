RT: украинская армия атаковала Донецк, работает система ПВО
Украинская армия нанесла массированный удар по Донецку. Было две серии ударов, проинформировал спецкор RT Александр Пискунов.
«В первой [серии ударов] — до десяти разрывов, во второй — три», — отмечалось в сообщении.
В настоящее время работает система противовоздушной обороны. Известно, что в нескольких районах Донецка наблюдается задымление.
Как сообщил Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow.
Ранее выяснилось, что территория Луганской народной республики полностью освобождена. Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что доклад об этом пришел ему два дня назад.
До этого пресс-служба МЧС России объявила, что в Курской области с августа прошлого года обезвредили тысячи взрывоопасных предметов. Отмечается, что специалисты-пиротехники ведомства обезвредили порядка восьми тысяч взрывоопасных предметов в период с августа 2024 года.