В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

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За четыре часа над российскими регионами сбили 28 украинских дронов, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что 19 аппаратов ликвидировано над Кубанью, восемь — над Азовским морем, а еще один — над Белгородчиной.
«Двадцатого февраля 2025 года в период с 15:30 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сводке оборонного ведомства.Ранее стало известно, сколько денег дал своему командиру боевик-дезертир ВСУ, чтобы откупиться от службы.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник регулярно бьет по российским приграничным территориям.
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