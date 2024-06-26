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Опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града»

Военкор Андроник показал кадры прощального залпа из подбитого дроном «Града»
26 июня 2024, 00:10
Фото: istock / Aterrassi

Фото: istock / Aterrassi

Ракетная система залпового огня выполнила «прощальный залп» после того, как ее подбил украинский беспилотник. Видео опубликовал военный корреспондент Михаил Андроник в Телеграм-канале.
Как сообщает военкор, дрон ВСУ смог поразить «Град». Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военнослужащие дивизиона «Лотос» не пострадали.

«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», — написал Андроник.


Он уточнил, что бойцы ВС РФ подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу. Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.

Ранее сообщалось, что водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк Т-64 на позиции ВС России в районе Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела
Baza показала видео из кафе на пляже в Севастополе после удара ATACMS
25 июня 2024, 23:48

Фото: istock / possum1961

Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Запись с бегущими от кассетной бомбардировки туристами опубликовал Телеграм-канал Baza.
На кадрах видно, как за пару секунд до обстрела в кафе находились несколько посетителей, официанты разносили заказы. После прогремевших взрывов, люди легли на пол, пытаясь спрятаться, один из официантов с разбега прыгнул под стол. Еще спустя несколько секунд через заведение начали пробегать отдыхавшие на пляже туристы, убегая на улицы подальше от береговой линии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#севастополь
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В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь
Военэксперт Клинцевич: атака на дроны НАТО предотвратит удары по Севастополю
25 июня 2024, 23:19

Фото: istock /DedMityay

Атака на дроны Североатлантического альянса предотвратит удары Вооруженных сил Украины по Севастополю. Об этом заявил российский военный эксперт Андрей Клинцевич, передает «Царьград».
Как утверждает эксперт, благодаря тому, что дроны НАТО способны изучить каждый метр территории Крыма, украинские войска могут составлять полетные задания для ракет. Эксперт считает, что воздействие на БПЛА остановит удары. Клинцевич также добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением. По его словам, ВС РФ могут воздействовать на вражеские дроны радиотехническими средствами.

Вторым способом оказать влияние на работу беспилотников может быть объявление учений, которые вынудят НАТО изменить радиус полета БПЛА.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме ответили поговоркой на планы Кирилла Буданова* «отрезать» Крым от России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена
25 июня 2024, 22:39

Фото: Минобороны РФ

Кадры возвращения бойцов ВС РФ из украинского плена опубликовало Минобороны России. По словам российских военных, они очень ждали этого дня, и передают приветы родным и близким.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об обмене в формате 90 на 90 между Россией и Украиной.
А между тем в Белгородской области изобрели боевую божью коровку-робота. Он весит 110 килограммов и может атаковать цель специальной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая за минуту делает пять тысяч оборотов. Механизмы защищают металлические пластины.

Изобретение представят в рамках чемпионата «Битва роботов 2024». В турнире поучаствуют больше 90 команд из разных государств. Первый этап турнира намечен на осень.

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Минобороны: с подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военных
25 июня 2024, 21:57

Фото: Минобороны России

Обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

До этого мэр Горловки Иван Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала спецоперации. По словам градоначальника, погиб 161 человек, а еще 715 ранены. Он также добавил, что все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР

Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#минобороны рф
#новости
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Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР
25 июня 2024, 21:06

Фото: istockphoto/zim286

По неподтвержденной информации штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка. Отдельные подразделения украинских военных откатились.
В Минобороны России информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявлял, что киевские власти подвергали геноциду мирное население в течение восьми лет.

Сейчас РФ предпринимает попытки перейти к мирным переговорам, однако киевский режим не хочет идти на контакт.

А тем временем, стало известно, как участника спецоперации, который решил построить дом, обманули мошенники. Подробности в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО
25 июня 2024, 21:01

Фото: Istockphoto / Oleksiy Sobol

В Горловке с начала спецоперации под обстрелами погиб 161 человек, ещё 715 получили ранения. Такие данные привёл мэр города Иван Приходько.
«С 24 февраля 2022 года украинская армия обстреливала город 15 781 раз. В результате 2 892 частных дома и 1 161 квартира повреждены или разрушены. По словам Приходько, город обстреливают без остановки, чаще всего – из подконтрольных ВСУ Константиновки, Дзержинска и посёлка Новгородское», – сообщает RT со ссылкой на Приходько.
Градоначальник добавил, что из-за постоянных обстрелов в городе уже более двух лет все вузы и школы переведены на дистанционное обучение.

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#сво
#спецоперация
#днр
#обстрел
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Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино
25 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/3dmitry

Танковый тягач Украины MAN HX81, на котором был танк Т-64, по ошибке приехал на позиции ВС РФ. Как сообщила «Российская газета», экипаж поздно понял, что ошибся. Российские солдаты, по их словам, удивились, когда возле них оказался противник.
Все произошло в районе Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы ВС РФ сожгли украинскую технику. Один человек уничтожен, второй сам сдался в плен.

Ранее сообщалось, что бывший боевик ВСУ подал документы, чтобы получить российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство России предлагает киевскому режиму мирные переговоры, однако там не идут на контакт. Конечная цель спецоперации — демилитаризация м денацификация Украины.

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#всу
#вс рф
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Кириллов: на Украину через Польшу и Румынию ввозятся радиохимические вещества
25 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/vchal

Ввоз радиохимических веществ на Украину происходит через Польшу и Румынию. Об этом в рамках брифинга сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», – сказал Кириллов.

Офицер добавил, что вещества могут использоваться, чтобы создать так называемую грязную бомбу, причем применить ее, по словам Кириллова, могут под чужой символикой.

В феврале Кириллов заявлял, что украинская армия создает новый способ ведения боевых действий, который включает в себя некий особый химический пояс. Начальник войск РХБЗ отмечал, что этому содействуют западные кураторы.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Высшее руководство РФ предпринимает попытки начать с Киевом мирный диалог. На той стороне попытки игнорируют.

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#россия
#украина
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#спецоперация
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Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью
МО: средства ПВО уничтожили воздушный шар, запущенный над Ростовской областью
25 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/e-crow

Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Об этом проинформировало Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что малый воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Чурилово в Челябинске испугали горящие обломки, которые падали с неба около Копейска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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