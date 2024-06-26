Опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града»

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Ракетная система залпового огня выполнила «прощальный залп» после того, как ее подбил украинский беспилотник. Видео опубликовал военный корреспондент Михаил Андроник в Телеграм-канале.
Как сообщает военкор, дрон ВСУ смог поразить «Град». Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военнослужащие дивизиона «Лотос» не пострадали.
Он уточнил, что бойцы ВС РФ подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу. Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.
Ранее сообщалось, что водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк Т-64 на позиции ВС России в районе Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», — написал Андроник.
Он уточнил, что бойцы ВС РФ подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу. Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.
Ранее сообщалось, что водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк Т-64 на позиции ВС России в районе Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак