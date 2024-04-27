Опубликовано видео уничтожения бойцом ВС РФ дрона-камикадзе ВСУ мешком картошки

Фото: iStock/Naypong
Telegram-канал военных журналистов «Русская весна» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий уничтожает FPV-дрон Вооруженных сил Украины, используя обычный вещевой мешок.
Согласно сообщению канала, это произошло в Никольском, на территории Донецкой Народной Республики. Героем видео стал участник 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, рядовой Хатамов, родом из Узбекистана.
Во время проведения эвакуации в населенном пункте, он столкнулся с атакой украинского беспилотника-камикадзе. Хатамов отразил нападение, бросив свой вещмешок в направлении дрона и повредив его лопасти. В результате управление аппаратом было потеряно, а сам боец получил незначительные ранения.
Читайте также:
Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку
ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Артем Кузьмин