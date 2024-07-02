Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским

Демократическая партия США может выдвинуть нынешнего президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборах уже 21 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такое решение должно остановить разговоры внутри партии о замене Байдена после его выступления на дебатах с Трампом.