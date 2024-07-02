Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским

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Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщает издание.
Отмечается, что это будет его первый визит в Киев с момента начала вооруженного конфликта на Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова