Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом

Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)
Ми-28Н, известный в НАТО под обозначением Havoc («Опустошитель»), — это российский ударный вертолет нового поколения, спроектированный для уничтожения бронированной техники, живой силы и воздушных целей в условиях интенсивного противодействия.
Сеголня «Ночной охотник» остается одним из ключевых инструментов российской армейской авиации в современных конфликтах. Об истории создания вертолёта и его преимуществах, расскажет «Радио 1».
История создания вертолета МИ-28
Разработан и производится на заводе «Роствертол», входящем в холдинг «Вертолёты России». Машина сочетает высокую боевую эффективность, надёжную бронезащиту и способность действовать в любое время суток, что и обеспечило ей прозвище «Ночной охотник».
Работы над новым ударным вертолетом начались в 1978 году на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Проект реализовывался в рамках государственного конкурса, объявленного в 1976 году, параллельно с разработкой альтернативного проекта от ОКБ Камова — будущего Ка-50.
Концепция Ми-28 изначально предусматривала двухместную компоновку и максимальную живучесть на поле боя. Первый прототип поднялся в воздух в ноябре 1982 года. В дальнейшем, в 1983 и 1985 годах, были построены ещё два опытных образца, с учетом замечаний заказчика и внесённых конструктивных изменений.
Испытания показали высокую боевую эффективность машины — в ходе полигонных тестов Ми-28А сумел обнаружить и «поразить» все цели, оставаясь при этом незамеченным, в то время как конкурирующий Ка-50 показал куда более скромные результаты. Несмотря на успешные испытания, в 1980-х приоритет был отдан Ка-50, и развитие Ми-28 временно заморозили.
Возвращение проекта произошло в середине 1990-х годов: в 1996 году состоялся первый полёт модернизированной версии Ми-28Н, а с 2005 года начались полномасштабные государственные испытания. Вертолет был официально принят на вооружение в октябре 2009 года.
Ми-28 управляется экипажем из двух человек — пилота и оператора вооружения, размещенных в бронезащищённых, раздельных отсеках. Кроме того, в конструкции предусмотрен эвакуационный отсек, рассчитанный на размещение двух-трёх человек, что позволяет использовать машину в экстренных ситуациях для вывоза раненых или экипажа повреждённой техники.
Вертолет оснащён двумя турбовальными двигателями ТВЗ-117ВМ, каждый мощностью по 2200 лошадиных сил.
Диаметр несущего винта составляет 17,2 метра. Такая величина обеспечивает стабильную подъёмную силу, а также позволяет вести маневренный бой на малых высотах — важнейшее условие при поддержке сухопутных войск.
Ми-28 выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом Х-образной формы. Его фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов с применением композитных материалов. Основная кабина защищена титановой броней, способной выдерживать попадание 12,7-мм пуль и 20-мм снарядов. Оператор вооружения и пилот размещаются в раздельных защищённых капсулах, разделённых бронеперегородкой.
Система безопасности включает амортизирующие кресла, энергопоглощающее шасси и аварийную систему отделения кабины от фюзеляжа, обеспечивающую выживание экипажа даже в критических ситуациях. Два турбовальных двигателя ВК-2500 обеспечивают скорость до 320 км/ч и высокую маневренность на малых высотах.
Основу огневой мощи составляет 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная в подвижной установке в носовой части. Под крыльями размещены четыре точки подвески, позволяющие нести: до 16 управляемых противотанковых ракет «Атака-В», блоки неуправляемых ракет калибра 80–122 мм, авиационные бомбы, ракеты класса «воздух-воздух» типа «Игла».
Система управления вооружением позволяет эффективно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Установлены тепловизоры, лазерные дальномеры и системы целеуказания.
Ударный вертолет Ми-28 прошел несколько этапов модернизации.
В 1985 году появился Ми-28А с двигателями ТВЗ-117ВМА, но серийное производство модели так и не было запущено — ставка была сделана на всепогодную модификацию.
Прорывной версией стал Ми-28Н «Ночной охотник», принятый на вооружение в 2009 году. Он получил РЛС «Арбалет», систему ночного видения, тепловизор и комплекс управляемого вооружения, включая ракеты «Атака».
В 2016 году стартовала разработка глубоко модернизированной версии Ми-28НМ — новейшей модификации с улучшенной РЛС, усиленной защитой и возможностью взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами.
Прозвище «Ночной охотник» вертолет получил за высокоэффективные системы ночного видения и тепловизионную аппаратуру. Эти технологии позволяют обнаруживать цели на дистанции до 10 километров в условиях полной темноты и сложной метеообстановки, делая Ми-28Н универсальным оружием ночного боя.
Наиболее близкий по характеристикам западный аналог — американский AH-64 Apache. В сравнении с ним Ми-28Н демонстрирует высокую бронезащищенность и мощность двигателей. Apache традиционно лидирует в области электроники и систем наведения, однако версия Ми-28НМ существенно сокращает этот разрыв за счёт современных цифровых комплексов, автоматизированных систем управления и связи.
Ми-28Н прошёл обкатку в реальных боевых условиях — в том числе в Сирии, где участвовал в операциях по поддержке сухопутных войск и уничтожению террористических объектов.
С 2022 года активно используется в зоне специальной военной операции. Экипажи отмечают высокую эффективность машины в условиях сложного рельефа и плотной ПВО.
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История создания вертолета МИ-28
Разработан и производится на заводе «Роствертол», входящем в холдинг «Вертолёты России». Машина сочетает высокую боевую эффективность, надёжную бронезащиту и способность действовать в любое время суток, что и обеспечило ей прозвище «Ночной охотник».
Работы над новым ударным вертолетом начались в 1978 году на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Проект реализовывался в рамках государственного конкурса, объявленного в 1976 году, параллельно с разработкой альтернативного проекта от ОКБ Камова — будущего Ка-50.
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Концепция Ми-28 изначально предусматривала двухместную компоновку и максимальную живучесть на поле боя. Первый прототип поднялся в воздух в ноябре 1982 года. В дальнейшем, в 1983 и 1985 годах, были построены ещё два опытных образца, с учетом замечаний заказчика и внесённых конструктивных изменений.
Испытания показали высокую боевую эффективность машины — в ходе полигонных тестов Ми-28А сумел обнаружить и «поразить» все цели, оставаясь при этом незамеченным, в то время как конкурирующий Ка-50 показал куда более скромные результаты. Несмотря на успешные испытания, в 1980-х приоритет был отдан Ка-50, и развитие Ми-28 временно заморозили.
Возвращение проекта произошло в середине 1990-х годов: в 1996 году состоялся первый полёт модернизированной версии Ми-28Н, а с 2005 года начались полномасштабные государственные испытания. Вертолет был официально принят на вооружение в октябре 2009 года.
ТТХ МИ-28
Ми-28 управляется экипажем из двух человек — пилота и оператора вооружения, размещенных в бронезащищённых, раздельных отсеках. Кроме того, в конструкции предусмотрен эвакуационный отсек, рассчитанный на размещение двух-трёх человек, что позволяет использовать машину в экстренных ситуациях для вывоза раненых или экипажа повреждённой техники.
Вертолет оснащён двумя турбовальными двигателями ТВЗ-117ВМ, каждый мощностью по 2200 лошадиных сил.
- Масса пустого вертолета: 8095 кг;
- нормальная взлетная масса: 10 900 кг;
- максимальная взлетная масса: 12 100 кг;
- боевая нагрузка: до 2300 кг;
- запас топлива: 1500 кг;
- максимальная скорость полета: до 300 км/ч;
- крейсерская скорость: 265 км/ч;
- практическая дальность: около 435 км;
- перегоночная дальность (с дополнительными баками): до 1100 км.
Диаметр несущего винта составляет 17,2 метра. Такая величина обеспечивает стабильную подъёмную силу, а также позволяет вести маневренный бой на малых высотах — важнейшее условие при поддержке сухопутных войск.
Конструкция вертолета МИ-28
Ми-28 выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом Х-образной формы. Его фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов с применением композитных материалов. Основная кабина защищена титановой броней, способной выдерживать попадание 12,7-мм пуль и 20-мм снарядов. Оператор вооружения и пилот размещаются в раздельных защищённых капсулах, разделённых бронеперегородкой.
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Система безопасности включает амортизирующие кресла, энергопоглощающее шасси и аварийную систему отделения кабины от фюзеляжа, обеспечивающую выживание экипажа даже в критических ситуациях. Два турбовальных двигателя ВК-2500 обеспечивают скорость до 320 км/ч и высокую маневренность на малых высотах.
Чем вооружен «Ночной охотник»
Основу огневой мощи составляет 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная в подвижной установке в носовой части. Под крыльями размещены четыре точки подвески, позволяющие нести: до 16 управляемых противотанковых ракет «Атака-В», блоки неуправляемых ракет калибра 80–122 мм, авиационные бомбы, ракеты класса «воздух-воздух» типа «Игла».
Система управления вооружением позволяет эффективно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Установлены тепловизоры, лазерные дальномеры и системы целеуказания.
Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)
Модификации вертолета Ми-28 «Ночной охотник»
Ударный вертолет Ми-28 прошел несколько этапов модернизации.
В 1985 году появился Ми-28А с двигателями ТВЗ-117ВМА, но серийное производство модели так и не было запущено — ставка была сделана на всепогодную модификацию.
Прорывной версией стал Ми-28Н «Ночной охотник», принятый на вооружение в 2009 году. Он получил РЛС «Арбалет», систему ночного видения, тепловизор и комплекс управляемого вооружения, включая ракеты «Атака».
В 2016 году стартовала разработка глубоко модернизированной версии Ми-28НМ — новейшей модификации с улучшенной РЛС, усиленной защитой и возможностью взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами.
Почему вертолет МИ-28 прозвали «Ночной охотник»
Прозвище «Ночной охотник» вертолет получил за высокоэффективные системы ночного видения и тепловизионную аппаратуру. Эти технологии позволяют обнаруживать цели на дистанции до 10 километров в условиях полной темноты и сложной метеообстановки, делая Ми-28Н универсальным оружием ночного боя.
Сравнение с западными аналогами
Наиболее близкий по характеристикам западный аналог — американский AH-64 Apache. В сравнении с ним Ми-28Н демонстрирует высокую бронезащищенность и мощность двигателей. Apache традиционно лидирует в области электроники и систем наведения, однако версия Ми-28НМ существенно сокращает этот разрыв за счёт современных цифровых комплексов, автоматизированных систем управления и связи.
Где применялся МИ-28
Ми-28Н прошёл обкатку в реальных боевых условиях — в том числе в Сирии, где участвовал в операциях по поддержке сухопутных войск и уничтожению террористических объектов.
С 2022 года активно используется в зоне специальной военной операции. Экипажи отмечают высокую эффективность машины в условиях сложного рельефа и плотной ПВО.
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Дайана Хусинова