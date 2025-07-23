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Средства ПВО за час уничтожили 16 дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем

Фото: iStock/bbsferrari

Российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



Отмечается, что более десятка дронов ВСУ были сбиты над полуостровом и морем в период с 19:00 до 20:00 мск.

Ранее в этот день в районе 14:30 мск системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.

Также в этот день стало известно об отправке актёра из сериала «Слово пацана» на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Анастасия Чинкова

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