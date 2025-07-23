Средства ПВО за час уничтожили 16 дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем
Российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что более десятка дронов ВСУ были сбиты над полуостровом и морем в период с 19:00 до 20:00 мск.
Ранее в этот день в районе 14:30 мск системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.
Также в этот день стало известно об отправке актёра из сериала «Слово пацана» на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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