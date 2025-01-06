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Киеву было бы неплохо заключить перемирие с Россией, поскольку в этом нет ничего страшного, пишет «Лента.ру», цитируя основателя запрещенного в России «Азова»* Андрея Билецкого**, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, если мы не впадем в анархию», — цитируют журналисты командира штурмовиков ВСУ.Он считает, что перемирие необходимо, если оно поможет в модернизации Украины. Боевик резюмировал, если конфликт завершится, то сохранится риск конфликтов внутри республики.
Перед этим стало известно, кто готов выступить посредником в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.
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*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов