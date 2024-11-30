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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение, сообщило агентство РИА Новости.
«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — обратил внимание Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации выразил мнение, что глава киевского режима бросает на убой Вооружённые силы Украины ради картинки для стран Запада.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Вооружённые силы Украины возвели мощные укрепления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева