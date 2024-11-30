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Рогов: Зеленский не стал спасать группировку ВСУ в Курахово

Фото: iStock/ Olena_Z

Фото: iStock/ Olena_Z

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение, сообщило агентство РИА Новости.
«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — обратил внимание Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации выразил мнение, что глава киевского режима бросает на убой Вооружённые силы Украины ради картинки для стран Запада.



Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Вооружённые силы Украины возвели мощные укрепления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российская армия атаковала аэродромы и энергетические объекты на территории Украины
30 ноября 2024, 13:46

Фото: iStock/ zim286

Армия Россия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, поддерживающие функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передало Министерство обороны Российской Федерации.

Ещё военнослужащие армии России смогли ударить по объектам энергетики, скоплениям живой силы и военной техники украинской стороны. В общей сложности Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 132 украинских района.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение.

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#украина
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Канцлер Австрии посетит РФ после снижения военной активности
30 ноября 2024, 13:29

Фото: iStock/ Teka77

Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву, но при условии снижения военной активности, сообщила газета Der Standard.
Карл Нехаммер считает посещение Российской Федерации «вполне целесообразным», но для этого, по его словам, нужно одно условие. Австрийский политик согласится прилететь в столицу России, как только появятся сигналы о снижении военной активности.

До спада напряженности между РФ и Украиной визит в Москву или Киев могут истолковать истолкован как оправдание действий, обратил внимание Карл Нехаммер. Канцлер сказал, что его последний разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся «кажется, в 2022 году», отвечая на вопрос о контактах с лидером российского государства.

«Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров», — отметил политик.

По словам канцлера Австрии, после начала украинского конфликта «не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл».

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Рябков: у Москвы есть военно-технические средства для противодействия Западу
30 ноября 2024, 12:29

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что у России есть все военно-техническими средства для вразумления Запада, если других аргументов они не услышат. Об этом он передал ТАСС.
Сергей Рябков обратил внимание, что системы противовоздушной обороны (ПВО) весьма эффективные: он призвал внимательно посмотреть на происходящие события. По информации заместителя министра иностранных дел РФ, у России есть «масштабные средства противодействия для вразумления наших противников», если они не понимают иных аргументов.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят. В этом ключевая проблема. У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам», — добавил Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков объявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую. Он уверен, что предыдущие «транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам».

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#рф
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#россия
#мид рф
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Российские бойцы спасли мирных жителей под Курахово — видео
Российские бойцы спасли мирных жителей под Курахово
30 ноября 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие российской армии провели сложную и рискованную операцию по спасению мирных жителей под Курахово. Часто эвакуацию в подобных случаях приходится проводить практически в боевых условиях.
Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из освобождённого населённого пункта Дальнее, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он был освобождён российскими войсками 21 ноября. Несмотря на напряженную обстановку, жители были успешно доставлены в пункты временного размещения. Здесь они смогут не опасаться за свою жизнь.

В настоящее время армия России продолжает вести бои за освобождение ключевых городов Донбасса - Дзержинск (после незаконного переименования Торецк), Курахово, Купянск.






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#армия россии
#вс рф
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Глава Дагестана: ВСУ пытались атаковать Каспийск беспилотником
30 ноября 2024, 11:29

Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Телеграм-канале заявил, что украинская армия пыталась атаковать объекты в Каспийске с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — уточнил Сергей Меликов.

Информация о потерпевших или о разрушениях не поступала. Глава Дагестана призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также не вести видеосъёмку объектов и работы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 ноября над территорией Российской Федерации дежурные силы противовоздушной обороны сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря. БПЛА самолётного типа летели в сторону Крыма.

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#беспилотник
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Замминистра Рябков: страны Запада могут просто сжечь подготовленные для Киева доллары
30 ноября 2024, 11:12

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую, передало агентство ТАСС.
«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую», — обратил внимание Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России выразил мнение, что представители западных стран могут сжечь деньги или передать их киевским властям, но эффект будет одинаковым.

Ранее Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, объявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать РФ выполнить свои задачи в рамках СВО.

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#мнение
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Взрывы над Сочи, обстрелы Днепра и освобождение села Раздольное: последние новости СВО
30 ноября 2024, 11:10

Фото: iStock/Diy1

В ночь на 30 ноября над территорией России были сбиты 11 украинских беспилотников с помощью средств противовоздушной обороны. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 8 беспилотников ВСУ над Белгородской областью, 3 украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и наносить масштабные удары по военным объектам.
Прошлой ночью, во время попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации, над акваторией Черного моря было уничтожено три БПЛА. Telegram-канал SHOT пишет, что жители Лазаревского района Сочи слышали 2-3 громких хлопка и видели вспышки со стороны моря. Работу ПВО также видели жители Лоо, Дагомыса и Якорной Щели.

Курская область


В районе населеных пунктов Плехово, Новоивановка и Дарьино российские войска ведут ожесточенные бои. К северу от города Суджа Курской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса нанесено поражение 17 бригаде войск Украины, у противника отмечаются значительные потери в технике и личном составе. Штурмовые группы Российской армии с кровопролитными боями активно продвигаются в районе Мартыновки и Дарьино. За сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.

Донецкое направление


По сообщению Минобороны РФ, освобождено село Раздольное, расположенное к северу от Великой Новоселки. Силами российской армии из упорного пункта у перекрестка возле Раздольного выбиты подразделения ВСУ, наши бойцы продвигаются к населенному пункту Новый Комар. Кроме того, севернее Ясной поляны отмечается продвижение российских войск сторону Разлива. Бои идут в районе Веселого Гая вдоль русла Сухих Ялов.

Продолжаются бои на Часовярском участке фронта. Огнеупорный завод по прежнему остается основновным укрепрайоном ВСУ в городе. Атаки российских военных поддерживают экипажи танков Т-72Б3. Минобороны Росии сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.

В Польше признали победу России на Украине
В Польше признали победу России на Украине

Херсонское направление


Отмечается учащение попыток диверсионно-разведывательных групп Украины высадиться на островах в районе Днепра. Все попытки украинской армии были пресечены российским военными, уничтожено несколько групп противника вместе с лодками. ВСУ не перестают обстреливать населённые пункты на левом берегу Днепра, за сутки зафиксировано 57 ударов.

Покровское направление


Российские военные продвинулись на 700 метров западнее Берестков, приближаясь к границам Старых Тернов. Освобождено село Воровское. Успешный прорыв от Петровки к Желтому позволил российским войскам занять до трети населенного пункта и значительно усложнить логистические операции ВСУ в этом районе. Подразделения, действующие в Пушкино, заняли жилые дома, что позволяет дополнительно защищать наступающие войска. Продвижение российских военных в сторону железнодорожной линии, проходящей через Покровск, в настоящий момент имеет важное стратегическое значение.

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#минобороны рф
#военные
#всу
#украина
#спецоперация
#пво
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По закону жанра: Президент-шоумен предстанет в новом образе
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский вскоре может начать выступать за мир
30 ноября 2024, 09:52

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Украинский президент Владимир Зеленский вскоре может кардинально поменять свою позицию. Он вполне способен переметнуться в лагерь сторонников «партии мира».
Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его мнению, в таком резком изменении взглядов и поведения главы киевского режима не будет ничего необычного, несмотря на то, что за призывы к миру уже убили или посадили в тюрьму сотни людей.

«Зеленский так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли», — пояснил парламентарий.

Дмитрук убеждён, что украинский лидер остался политиком, мыслящим не категориями эффективности, а категориями рейтингов. Это пример профессиональной деформации человека, проведшего значительную часть своей жизни в среде шоу-бизнеса. Законы жанра требуют высоких рейтингов программ, громких аплодисментов, огромного количества восторженных зрителей. Всё это трансформируется в доходы. Так Зеленский себя и ведёт, заключил депутат.

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#законы
#зеленский
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 11 БПЛА ВСУ над российскими регионами
30 ноября 2024, 08:50

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 30 ноября дежурными силами противовоздушной обороны над территорией России сбито и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа, сбитые над Чёрным морем, летели в сторону Крыма. Кроме того, восемь ударных дронов ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области.

Украинские военные ежедневно пытаются атаковать при помощи БПЛА приграничные и центральные регионы России. Большинство дронов, как и в этот раз, уничтожаются либо подавляются при помощи средств РЭБ российскими силами ПВО.

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#военные
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#регионы
#сотрудники
#всу
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