Обстановка в Курской области, потери ВСУ, выполнение задач СВО: брифинг Герасимова

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)
ВСУ потеряли в Курской области более 42 тысяч человек с начала вторжения, продвижение подразделений противника остановлено. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«ВСУ потеряли Курском приграничье более 42 тыс. человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, продвижение ВСУ в Курской области остановлено, пресечены попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь России», — заявил Герасимов.
Он уточнил, что с начала российской спецоперации Украина потеряла более одного миллиона военных убитыми и ранеными, а также порядка 20 тыс. танков и бронированных машин.
Герасимов подчеркнул, что ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году.
«Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты», — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.
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