«Остаётся русофобом»: Стало известно, почему Валерий Меладзе критикует россиян

19 апреля 2026, 14:03

Режиссёр Юрий Кот назвал личные мотивы причиной критики Меладзе в адрес России

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Режиссёр-документалист Юрий Кот выразил мнение, что певец Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам.





В беседе с NEWS.ru Кот заявил, что в 2022 году события СВО разрушили привычный образ жизни артиста. Меладзе считает, что в этом «виновата Россия».

«Валера Меладзе остаётся русофобом, костерит власть нашу — ему кажется, что именно она помешала ему жить той жизнью, к которой он привык: вседозволенности, сумасшедших денег, славы безраздельной», — отметил Юрий Владимирович.