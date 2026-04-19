«Остаётся русофобом»: Стало известно, почему Валерий Меладзе критикует россиян
Режиссёр Юрий Кот назвал личные мотивы причиной критики Меладзе в адрес России
Режиссёр-документалист Юрий Кот выразил мнение, что певец Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам.
В беседе с NEWS.ru Кот заявил, что в 2022 году события СВО разрушили привычный образ жизни артиста. Меладзе считает, что в этом «виновата Россия».
«Валера Меладзе остаётся русофобом, костерит власть нашу — ему кажется, что именно она помешала ему жить той жизнью, к которой он привык: вседозволенности, сумасшедших денег, славы безраздельной», — отметил Юрий Владимирович.Режиссёр добавил, что старший брат Валерия, Константин, ведёт себя «немного сдержаннее». По мнению деятеля культуры, Константин «поумнее брата».
