Освобожден еще один населенный пункт в зоне СВО
Российские военные освободили село Мировка в Запорожской области
Армия России освободила село Мировка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Сейчас ее подразделения продвигаются в восточной части региона.
Всего с начала сентября они взяли под контроль более 180 квадратных километров территории и десять населенных пунктов. Параллельно военнослужащие создают зону безопасности в Днепропетровской области — буферную полосу, которая должна отодвинуть боевые действия от российских регионов.
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.