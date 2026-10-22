Освобожден еще один населенный пункт в зоне СВО

22 октября 2026, 13:26

Российские военные освободили село Мировка в Запорожской области

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила село Мировка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По данным военного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Сейчас ее подразделения продвигаются в восточной части региона.



Всего с начала сентября они взяли под контроль более 180 квадратных километров территории и десять населенных пунктов. Параллельно военнослужащие создают зону безопасности в Днепропетровской области — буферную полосу, которая должна отодвинуть боевые действия от российских регионов.



