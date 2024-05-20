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Украинские националисты оказывают психологическое давление на мирных граждан, пытаясь заставить их эвакуироваться вглубь Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что у одного из жителей села Гатища за пару дней до освобождения населенного пункта боевики ВСУ забрали паспорт. А в случае отказа от эвакуации пригрозили лишить социальных выплат.
Ранее Лисняк заявлял о том, что киевский режим готовит «спящих агентов», которые будут передавать информацию о действиях администрации и военных.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Она была начата в феврале 2022 года, когда ЛДНР обратились к властям РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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«ВСУ, применяя методы запугивания и откровенного мародерства, пытаются вынудить граждан эвакуироваться вглубь территории Харьковской области», — сказал Лисняк.
Ранее Лисняк заявлял о том, что киевский режим готовит «спящих агентов», которые будут передавать информацию о действиях администрации и военных.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Она была начата в феврале 2022 года, когда ЛДНР обратились к властям РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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Никита Кротов