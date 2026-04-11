Украина нарушила пасхальное перемирие

ВСУ атаковали Новую Каховку во время пасхального перемирия
ВСУ ударили по Новой Каховке Херсонской области во время пасхального перемирия. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.



По его словам, которые приводит ТАСС, в эту субботу в городе наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате удара пострадал мирный житель, повреждены три автомобиля и жилой дом. Также специалисты обнаружили и обезвредили три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Оно продлится до наступления 13 апреля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали два мирных жителя. Обоих с осколочными ранениями госпитализировали.

Лидия Пономарева

