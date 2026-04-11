Украина нарушила пасхальное перемирие
ВСУ ударили по Новой Каховке Херсонской области во время пасхального перемирия. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.
По его словам, которые приводит ТАСС, в эту субботу в городе наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате удара пострадал мирный житель, повреждены три автомобиля и жилой дом. Также специалисты обнаружили и обезвредили три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Оно продлится до наступления 13 апреля.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали два мирных жителя. Обоих с осколочными ранениями госпитализировали.
