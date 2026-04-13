Трамп усомнился в разумности миллиардных трат США на финансирование НАТО

Трамп: Многомиллиардные расходы Вашингтона на НАТО «для защиты от РФ» нелепы
Президент США Дональд Трамп назвал «нелепой» финансовую политику Североатлантического альянса. Он считает абсурдными огромные вложения Вашингтона в страны НАТО, которые используют деньги «для защиты от РФ». Об этом американский лидер заявил журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс.
Слова Трампа приводит канал Fox News. Глава Белого дома в прямом эфире отметил, что ситуация его разочаровывает. Налогоплательщики США уже потратили триллионы долларов, чтобы помочь Европе «защититься от России».
«Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — подчеркнул он.Американский лидер пообещал подвергнуть серьёзному анализу многолетние вложения Соединенных Штатов в НАТО. Напомним, что недавно Трамп говорил о планах попрощаться с альянсом из-за позиции Европы по Гренландии. Он также утверждал, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации этой организации.