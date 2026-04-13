Трамп усомнился в разумности миллиардных трат США на финансирование НАТО

13 апреля 2026, 07:19

Трамп: Многомиллиардные расходы Вашингтона на НАТО «для защиты от РФ» нелепы

Президент США Дональд Трамп назвал «нелепой» финансовую политику Североатлантического альянса. Он считает абсурдными огромные вложения Вашингтона в страны НАТО, которые используют деньги «для защиты от РФ». Об этом американский лидер заявил журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс.





Слова Трампа приводит канал Fox News. Глава Белого дома в прямом эфире отметил, что ситуация его разочаровывает. Налогоплательщики США уже потратили триллионы долларов, чтобы помочь Европе «защититься от России».





«Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — подчеркнул он.