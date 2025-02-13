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Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Краснолиманский район, Запорожскую область и сектор Угледар. Украинские силы держат оборону, однако на некоторых участках вынуждены отступать. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
На Курском направлении российские войска нанесли значительный удар по позициям Вооруженных сил Украины. В результате интенсивных боев российская армия смогла прорвать оборонительные линии противника и освободить несколько стратегически важных населенных пунктов. По информации военных корреспондентов, российские силы продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более 2 километров.
Основные боевые действия развернулись в районах сёл Николаево-Дарьино, а также на участках от Александрии до Никольского и Викторовки. Российские десантники и морские пехотинцы успешно завершили операции по зачистке Свердликово, выбив украинские силы с большинства позиций.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. Российские дроны нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра. В ответ украинские силы осуществили 48 обстрелов населённых пунктов на левом берегу. В Новой Каховке пострадали жилые районы и машина «Скорой помощи», в результате чего пять человек получили ранения. Также один мирный житель пострадал в районе Голой Пристани.
Запорожское направление
На Запорожском участке продолжаются позиционные бои. Украинские силы активно используют артиллерию и реактивные системы залпового огня в районе Каменского. Энергодар подвергся атаке беспилотников, один из которых взорвался всего в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС. Российские войска осуществляют наступательные действия в районах Орехова и Малой Токмачки, успешно отвоёвывая опорные пункты противника. Интенсивные бои продолжаются в окрестностях села Пятихатки.
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Торецкое направление
В Торецке обстановка остаётся напряжённой: бои идут по всему периметру города. На севере украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться к городской черте, что приводит к локальным встречным столкновениям.
Купянский участок
Боевые действия продолжаются в районах Загрызово, Новой Кругляковки и Зеленого Гая. В результате авиаудара был уничтожен мост через реку Оскол в районе Купянска-Узлового. Российские войска продолжают расширять свои плацдармы на северном фланге, особенно в зонах Двуречной и Тополей.
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