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Отступление ВСУ на Курском направлении, прорыв ВС РФ под Суджей, бои в Запорожской области: последние новости СВО

Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Краснолиманский район, Запорожскую область и сектор Угледар. Украинские силы держат оборону, однако на некоторых участках вынуждены отступать. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


На Курском направлении российские войска нанесли значительный удар по позициям Вооруженных сил Украины. В результате интенсивных боев российская армия смогла прорвать оборонительные линии противника и освободить несколько стратегически важных населенных пунктов. По информации военных корреспондентов, российские силы продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более 2 километров.



Основные боевые действия развернулись в районах сёл Николаево-Дарьино, а также на участках от Александрии до Никольского и Викторовки. Российские десантники и морские пехотинцы успешно завершили операции по зачистке Свердликово, выбив украинские силы с большинства позиций.

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Херсонское направление


На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. Российские дроны нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра. В ответ украинские силы осуществили 48 обстрелов населённых пунктов на левом берегу. В Новой Каховке пострадали жилые районы и машина «Скорой помощи», в результате чего пять человек получили ранения. Также один мирный житель пострадал в районе Голой Пристани.

Запорожское направление


На Запорожском участке продолжаются позиционные бои. Украинские силы активно используют артиллерию и реактивные системы залпового огня в районе Каменского. Энергодар подвергся атаке беспилотников, один из которых взорвался всего в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС. Российские войска осуществляют наступательные действия в районах Орехова и Малой Токмачки, успешно отвоёвывая опорные пункты противника. Интенсивные бои продолжаются в окрестностях села Пятихатки.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Торецкое направление


В Торецке обстановка остаётся напряжённой: бои идут по всему периметру города. На севере украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться к городской черте, что приводит к локальным встречным столкновениям.


Купянский участок


Боевые действия продолжаются в районах Загрызово, Новой Кругляковки и Зеленого Гая. В результате авиаудара был уничтожен мост через реку Оскол в районе Купянска-Узлового. Российские войска продолжают расширять свои плацдармы на северном фланге, особенно в зонах Двуречной и Тополей.

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#курская область
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#рф
#дроны
#сво
ВСУ ввели новый термин для обозначения убитых солдат в Курской области
13 февраля 2025, 09:10

Фото: iStock/Irina Piskova

В ходе недавних переговоров по рации украинские военнослужащие начали применять новый термин «кактус» для обозначения убитых в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который опубликовал фрагменты перехваченных разговоров.
Бойцы группировки войск «Север» отмечают, что впервые столкнулись с этим термином и предполагают, что он может быть частью попытки украинского командования скрыть реальные потери своих войск в ходе неудачного контрнаступления. В сообщениях также говорится, что враг, судя по всему, намерен любой ценой минимизировать информацию о своих потерях.

Перехваченные переговоры были зафиксированы в окрестностях Суджи. В них также упоминается приказ главкома ВСУ Александра Сырского, в котором командованию предписано эвакуировать технику и тела погибших бойцов из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки «любой ценой». При этом другие участки фронта в приказе не рассматриваются.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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ВСУ 12 раз обстреляли машины МО РФ, сопровождавшие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
13 февраля 2025, 08:52

Фото: iStock/Alex Kochev

В среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 12 ударов по колонне машин, обеспечивающей безопасность экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся на ротацию Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Минобороны РФ, из 12 воздействий четыре были артиллерийскими, три — минометными, и пять осуществлены с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#автомобили
#минобороны рф
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#операции
#сво
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Украинцы забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы
13 февраля 2025, 08:01

Фото: iStock/nndanko

На фоне планов украинского правительства по призыву молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) жители страны принимают меры предосторожности, забирая детей из школ и вузов, чтобы избежать внимания военкоматов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам жительницы Житомира, которая пожелала остаться анонимной, мужчины на улицах практически исчезли, и многие семьи стараются скрыть своих сыновей от призыва.

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтобы их не нашли ТЦК (территориальные центры комплектования)», — рассказала она.

Владимир Зеленский ранее объявил о намерении призывать молодых людей в возрасте 18 — 25 лет в армию и предложить им особые условия контракта, включая выплату в размере 24 тысяч долларов за год службы, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

Жительница Харьковской области также поделилась своей историей, отметив, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года.

«Я спрятала сыновей, одному еще не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтобы им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого», — рассказала она.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#владимир зеленский
#всу
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ПВО России перехватила 83 украинских беспилотника за ночь
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 83 БПЛА ВСУ
13 февраля 2025, 07:40

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь успешно перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Брянской областью, где было уничтожено 37 беспилотников. Также значительное число атак было отражено в Курской и Липецкой областях — по 12 БПЛА в каждой из них. В Тверской области было сбито девять беспилотников, а в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях — по три. Один БПЛА был перехвачен над Ростовской областью.

Данные действия подчеркивают высокую эффективность российских средств ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Министерство обороны продолжает мониторинг ситуации и готово к дальнейшим действиям в случае необходимости.

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#техника
#бпла
#всу
#пво
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Волонтерские организации Финляндии вынуждены обеспечивать наемников ВСУ носками
13 февраля 2025, 06:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Волонтерские организации из Финляндии вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить носками финских наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщают РИА Новости.
«Волонтерским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наемников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ», — пишут в агентстве.

Согласно исследованию издания, финские солдаты в рядах ВСУ просили у волонтеров шерстяные носки, которые были заказаны на фабрике в Хельсинки. При этом сообщество организовывало мероприятия в поддержку Украины.

Помимо носков, наемники запрашивают оптику, дронов и средства РЭБ. К тому же волонтеры предоставляют различную технику и запчасти. Еще одна из волонтерских организаций предоставили бойцам свыше 2,5 тысячи ноутбуков.

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#техника
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#всу
#наемники
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