Памфилова заявила о готовности избирательной системы к новым вызовам
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что российская избирательная система достигла высокого уровня устойчивости и способна оперативно отвечать на возникающие угрозы. Об этом пишет Telegram-канал 360.ru.
По словам главы ЦИК, в Донбассе и Новороссии открыли 66 участков для голосования. В списки на этих территориях включили свыше 133 тысяч избирателей.
Памфилова рассказала и о попытках атак на цифровую инфраструктуру выборов. Хакеры пытались получить доступ к ресурсам избирательной системы, однако ЦИК подготовился к отражению подобных угроз.
Комиссия учла возможные перебои с интернетом и мобильной связью в регионах. Для дистанционного электронного голосования предусмотрели порядок действий на случай таких ограничений.
Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
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