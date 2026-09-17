Памфилова заявила о готовности избирательной системы к новым вызовам

17 сентября 2026, 12:09

Памфилова: избирательная система РФ достигла высокого уровня устойчивости

Элла Памфилова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что российская избирательная система достигла высокого уровня устойчивости и способна оперативно отвечать на возникающие угрозы. Об этом пишет Telegram-канал 360.ru.