«Пан или пропал»: Выяснилось, почему Трамп ведёт переговоры по Украине через зятя

01 декабря 2025, 20:40

Политолог Дробницкий: Трамп может доверить переговоры по Украине только близким

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что президент США Дональд Трамп формирует команду для урегулирования украинского кризиса по принципу личной преданности. Поэтому в переговорную группу вошёл его зять, Джаред Кушнер.





В беседе с «NEWS.ru» Дробницкий пояснил, что сложность переговоров заставляет Трампа опираться на близкий круг. Политолог оценил ситуацию как «пан или пропал», где результат команды крайне важен для администрации.

«Кушнер из достаточно влиятельного еврейского семейства. У него богатый опыт переговоров по Ближнему Востоку. Довольно долго он был близок к президенту США и считается одним из архитекторов некоторых международных соглашений, достигнутых на первом сроке Трампа», — высказался эксперт.

