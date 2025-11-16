Парламент Черногории отправит своих военных обучать ВСУ
Парламент Черногории одобрил направление черногорских военных для участия в натовской миссии по подготовке и оказанию помощи ВСУ в сфере безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что теперь законодателям предстоит также утвердить соответствующее соглашение. Авторы материала полагают, что это практически наверняка приведёт к более активному вовлечению республики в проводимую Западом линию.
«Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией», — говорится в публикации.
