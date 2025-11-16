Достижения.рф

Парламент Черногории отправит своих военных обучать ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Парламент Черногории одобрил направление черногорских военных для участия в натовской миссии по подготовке и оказанию помощи ВСУ в сфере безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Отмечается, что теперь законодателям предстоит также утвердить соответствующее соглашение. Авторы материала полагают, что это практически наверняка приведёт к более активному вовлечению республики в проводимую Западом линию.

«Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что МИД Франции допустил невозврат Киевом кредита под активы России.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0