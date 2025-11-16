Достижения.рф

Военные раскрыли, что дает взятие Малой Токмачки

ТАСС: взятие Малой Токмачки позволяет проводить штурмы Орехова
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Освобождение села Малая Токмачка в Запорожской области открывает для ВС РФ возможность проводить локальные штурмы города Орехов. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.



Малая Токмачка находится в 10-15 километрах восточнее Орехова и около 60 километрах от Запорожья. Село занимает так называемый «Запорожский выступ», где ВСУ пытались прорваться к Мелитополю в 2023-м.

Отмечается, что его взятие позволяет российским военным перенести позиции ближе к Орехову, улучшить обзор и увеличить дальность артобстрела флангов. Кроме того, это упрощает логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускоряет переброску резервов из Мелитополя.

Напомним, об освобождении Малой Токмачки и Ровнополья в Запорожской области стало известно 16 ноября.

Лидия Пономарева

