Военные раскрыли, что дает взятие Малой Токмачки
Освобождение села Малая Токмачка в Запорожской области открывает для ВС РФ возможность проводить локальные штурмы города Орехов. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Малая Токмачка находится в 10-15 километрах восточнее Орехова и около 60 километрах от Запорожья. Село занимает так называемый «Запорожский выступ», где ВСУ пытались прорваться к Мелитополю в 2023-м.
Отмечается, что его взятие позволяет российским военным перенести позиции ближе к Орехову, улучшить обзор и увеличить дальность артобстрела флангов. Кроме того, это упрощает логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускоряет переброску резервов из Мелитополя.
Напомним, об освобождении Малой Токмачки и Ровнополья в Запорожской области стало известно 16 ноября.
