Трамп заявил, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за зависимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему лично знакома боль утраты близкого человека из-за алкогольной или наркотической зависимости. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер выступал в Овальном кабинете на мероприятии, посвящённом борьбе с наркозависимостью. Во время речи он упомянул боль, которую испытал после смерти своего старшего брата, Фреда Трампа-младшего. Известно, что тот долго боролся с алкоголизмом и скончался от сердечного приступа в 42 года.
«Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо», — сказал президент США.
Именно эта семейная трагедия, по словам Трампа, объясняет его полное воздержание от алкоголя и табака.
Американский лидер отмечал, что в 2025 году около 300 тысяч человек погибли в его стране из-за наркотика фентанила. В декабре прошлого года Трамп подписал указ о признании этого запрещенного вещества оружием массового поражения, назвав такую меру необходимой для защиты американцев.
