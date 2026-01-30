Трамп заявил, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за зависимости

30 января 2026, 02:58

Трамп заявил, что ему знакома боль утраты близкого из-за алкогольной зависимости

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему лично знакома боль утраты близкого человека из-за алкогольной или наркотической зависимости. Об этом сообщает РИА Новости.





Американский лидер выступал в Овальном кабинете на мероприятии, посвящённом борьбе с наркозависимостью. Во время речи он упомянул боль, которую испытал после смерти своего старшего брата, Фреда Трампа-младшего. Известно, что тот долго боролся с алкоголизмом и скончался от сердечного приступа в 42 года.





«Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо», — сказал президент США.