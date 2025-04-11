Пентагон выступает за увеличение помощи ЕС Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что приветствует расширение содействия Евросоюза Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности осталась неименной: Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, сообщает агентство Bloomberg.