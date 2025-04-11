Пентагон выступает за увеличение помощи ЕС Украине

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Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что приветствует расширение содействия Евросоюза Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности осталась неименной: Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, сообщает агентство Bloomberg.
«Хегсет заявил союзникам в пятницу, что в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остаётся прежней», — приводит РИА Новости сообщение агентства.Как ранее стало известно, Великобритания предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщало издание Daily Mail.
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