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Пентагон выступает за увеличение помощи ЕС Украине

Bloomberg: шеф Пентагона Хегсет поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву
Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что приветствует расширение содействия Евросоюза Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности осталась неименной: Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, сообщает агентство Bloomberg.
«Хегсет заявил союзникам в пятницу, что в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остаётся прежней», — приводит РИА Новости сообщение агентства.
Как ранее стало известно, Великобритания предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщало издание Daily Mail.

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ВСУ вновь осуществили попытку прорыва в Белгородскую область, но были уничтожены
«СВ»: 40 боевиков ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
11 апреля 2025, 17:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские штурмовики вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно сообщению, 40 штурмовиков ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Однако российские силы своевременно заметили перемещения противника и уничтожили его.

«Утром штурмовая группа из состава 225 ошп и 82 одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов.

Минобороны РФ официально данную информацию не подтверждало.

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ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики за минувшие сутки
11 апреля 2025, 15:13

Фото: iStock/Dragon Claws

За минувшие сутки украинская сторона пять раз атаковала российские энергетические объекты. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В Брянской области украинская сторона намеренно обстреляла энергообъект «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», после чего произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества остались некоторые жители Севского района.

В Курской области ВСУ нанесли удар по энергообъекту «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Повреждения получила комплектная трансформаторная подстанция, из-за чего без электричества остались жители Беловского района.

Ещё два объекта энергетики были атакованы в ЛНР. Ранение получил ведущий инженер одного из них.

В Запорожской области дрон ВСУ вывел из строя трансформатор электроподстанции Пологи ГУП «Таврия-Энерго». Без электричества осталось более семи тысяч жителей в шести населенных пунктах.

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Меры господдержки для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготы
11 апреля 2025, 14:14

Фото: iStock/Dragon Claws

Государство активно заботится о военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В условиях специальной военной операции (СВО) бойцы и их семьи получают различные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от ряда факторов, таких как звание, воинская должность и выслуга лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьям военнослужащих предоставляются значительные льготы и поддержки. Близким родственникам бойцов гарантированы кредитные каникулы, а жены участников СВО не могут быть уволены или сокращены, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, предусмотрены значительные выплаты. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели бойца его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего. Также предусмотрены три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по объекту энергетики в Брянской области
11 апреля 2025, 13:58

Фото: iStock/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, под обстрел попала подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате атаки ВСУ оборвался провод в пролёте опор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В итоге часть жителей Севского района осталась без света.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

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ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов
11 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/Aterrassi

Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке отмечается, что кроме этого были сбиты 1200 беспилотников самолётного типа.

Всего с начала проведения СВО российские войска сбили порядка 51 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 23,5 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 660 самолётов и 283 вертолёта.

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*организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ
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