Российские силы ПВО за сутки сбили более 500 украинских дронов
Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 541 украинский беспилотник. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что помимо перехваченных БПЛА самолётного типа, военные сбили семь авиационных бомб, 21 реактивный снаряд от американской системы HIMARS, а также одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».
Отдельную сводку ведомство представило за минувшую ночь. В ночь на 23 февраля дежурные силы ПВО ликвидировали 152 дрона противника. Наибольшее количество беспилотников — 65 — силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью.
Ещё 35 дронов военные перехватили над Саратовской областью, 16 — над территорией Республики Крым. По восемь летательных аппаратов сбили в небе над Воронежской и Ростовской областями.
В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 23 февраля.
