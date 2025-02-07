Пересекшего границу с Финляндией подростка доставили в Петербург

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Незаконно пересекший границу с Финляндией подросток доставлен в Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Подростка, который перешел через границу (Финляндии и России — прим. ред.), задержали в Ленинградской области 31 января. По предварительным данным, он из семьи украинских беженцев, имеющей российское гражданство», — сказано в материале.
По данным информатора журналистов, подросток не смог найти общего языка ни с финнами, ни с другими беженцами, поэтому и решился незаконно перейти границу.
По информации обозревателей Yle, российские и финские пограничники в настоящее время «изучают инцидент». Известно, что родители подростка беспокоятся, а финская сторона просит вернуть его в страну.
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Никита Кротов