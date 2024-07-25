ВСУ отошли из Красногоровки, ВС РФ вернули контроль над Глубоким: последние новости СВО

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ВС РФ возвращают утраченные ранее позиции и расширяют зону контроля сразу на нескольких направлениях фронта. Украинские силы вынуждены менять места дислокации и задействовать на фронте женщин-заключенных. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Российским войскам удалось установить полный контроль над населенным пунктом Глубокое. Ранее ряд позиций там был утерян из-за контратак ВСУ. В Волчанске зафиксированы встречные бои в районе многоэтажной застройки. ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контратак.
Сватово-Купянское направление
ВС РФ расширили зону контроля у н.п. Невское и Макеевка, на остальных участках идут интенсивные бои, но без значимых продвижений.
Торецкое направление
Российская армия продвигается в районе н.п. Нью-Йорк (Новгородское), Зализное (Железное), Дружба и Дачное. Противник несет большие потери, но сдерживает оборону
Покровское направление
ВСУ признают, что ситуация на этом направлении по-прежнему сложная. ВС РФ водрузили флаг в юго-западной части села Новоселовка Первая, однако заявлений о полном освобождении населенного пункта еще не было.
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Южнодонецкое направление
Значительная часть украинской группировки отошла из Красногоровки. ВС РФ удалось закрепить позиции в Константиновке (западнее Парасковиевки). В районе Карловки продолжаются ожесточённые бои с небольшими продвижениями ВС РФ.
Херсонское направление
На Херсонском направлении ВС России по-прежнему продолжают встречные действия на островах в пойме р. Днепр. Идут взаимные удары дронами и артиллерией. В Минюсте Украины сообщили, что на фронт отправились первые семь женщин, отбывавших наказание за различные преступления.
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Анастасия Хохлова