США передадут Украине противопехотные мины для сдерживания России

Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания. Пресс-служба компании сообщила, что пострадавших среди сотрудников нет, весь персонал был оперативно эвакуирован.