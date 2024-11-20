США передадут Украине противопехотные мины для сдерживания России

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Президент США Джо Байден дал разрешение на поставки Украине противопехотных мин, сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Белый дом рассматривает это решение как способ сдерживания российских сил, однако оружейные эксперты предупреждают об угрозе, которую эти мины представляют для гражданского населения.
Украинские власти заверили, что не будут применять мины в густонаселённых районах, но опасения экспертов остаются.
Ранее The New York Times сообщила, что Байден также санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Эти меры демонстрируют усиление военной поддержки Украины со стороны США.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания.
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Украинские власти заверили, что не будут применять мины в густонаселённых районах, но опасения экспертов остаются.
Ранее The New York Times сообщила, что Байден также санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Эти меры демонстрируют усиление военной поддержки Украины со стороны США.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания.
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Мария Моисеева