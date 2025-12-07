Песков оценил исключение РФ из числа «прямых угроз» США

07 декабря 2025, 11:27

Песков положительно оценил исключение РФ из числа «прямых угроз» США

Фото: istockphoto/vchal

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в стратегии национальной безопасности США, которые внесла администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа.





Информацию приводит ТАСС.



Песков положительно отозвался о переменах, в которых Россия больше не рассматривается как прямая угроза для американской стороны.





«Мы считаем это позитивным шагом», — добавил он.

