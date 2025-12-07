Достижения.рф

Песков оценил исключение РФ из числа «прямых угроз» США

Песков положительно оценил исключение РФ из числа «прямых угроз» США
Фото: istockphoto/vchal

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в стратегии национальной безопасности США, которые внесла администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа.



Информацию приводит ТАСС.

Песков положительно отозвался о переменах, в которых Россия больше не рассматривается как прямая угроза для американской стороны.

«Мы считаем это позитивным шагом», — добавил он.
Также 2 декабря сообщалось, что Россия высоко оценивает усилия США по урегулированию ситуации на Украине. Подчеркивалось, что действия Вашингтона нацеливаются на разрешение конфликта дипломатическими средствами.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0